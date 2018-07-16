«Газпром» увеличил экспорт газа в Европу

"Газпром" нарастил экспорт газа в Европу за 6,5 месяцев на 8,5 процентов, говорится в сообщении холдинга. Результаты первой половины июля оказались на 6,7% лучше, чем годом ранее. Так с 1 по 15 июля объем добычи составил 17,1 млрд куб. м газа, что на 1,1 млрд куб. м больше, чем за тот же период 2017 года.

На внутреннем рынке компания продала газа на 5,3% больше, чем за 6,5 месяцев прошлого года.