Ещё
Спасатели вытащили из воды тонувшего мужчину в Севастополе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасатели вытащили из воды тонувшего мужчину в Севастополе 

360tv.ru 1 час назад
Экстренные службы оказали помощь двум жителям Севастополя, которые отдыхали на местных пляжах. Об этом сообщил сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на врио начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Владимира Беспалого.
«За отчетную неделю зафиксированы два происшествия на воде. 11 июля на пляже «Васили» Балаклавы спасатели оказали первую помощь, эвакуировали с морского побережья и передали бригаде «скорой помощи» пострадавшую, жительницу Севастополя 1991 года рождения, которая почувствовала недомогание», — рассказал Владимир Беспалый.
Спасатели 13 июля также оказали необходимую помощь мужчине, который стал терять сознание в воде. Позже его передали сотрудникам скорой помощи.
Спасатели Севастополя в период с 9 по 15 июня оказали помощь шестерым местным жителям. Информацию подтвердил врио начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Владимир Беспалый.
360tv.ru: последние новости
Службу посольства Франции закрыли в Москве В «Реал Мадриде» назвали возможных претендентов на место Роналду Американские журналисты признали преимущество российских и китайских военных разработок
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США319
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа196
В России оценили неожиданное решение Франции149
В США задержали россиянку по подозрению в шпионаже49
Подарок Путина Трампу хотят проверить на жучки40
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение