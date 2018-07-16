Спасатели вытащили из воды тонувшего мужчину в Севастополе

Экстренные службы оказали помощь двум жителям Севастополя , которые отдыхали на местных пляжах. Об этом сообщил сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на врио начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Владимира Беспалого.

«За отчетную неделю зафиксированы два происшествия на воде. 11 июля на пляже «Васили» Балаклавы спасатели оказали первую помощь, эвакуировали с морского побережья и передали бригаде «скорой помощи» пострадавшую, жительницу Севастополя 1991 года рождения, которая почувствовала недомогание», — рассказал Владимир Беспалый.

Спасатели 13 июля также оказали необходимую помощь мужчине, который стал терять сознание в воде. Позже его передали сотрудникам скорой помощи.

Спасатели Севастополя в период с 9 по 15 июня оказали помощь шестерым местным жителям. Информацию подтвердил врио начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Владимир Беспалый.