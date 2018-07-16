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Экстренные службы за неделю оказали помощь шестерым жителям Севастополя
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Экстренные службы за неделю оказали помощь шестерым жителям Севастополя 

360tv.ru 46 минут назад
Спасатели Севастополя в период с 9 по 15 июня оказали помощь шестерым местным жителям. Об этом сообщил сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на врио начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Владимира Беспалого.
«9 июля во время прогулки в районе горной территории «Храм Солнца» заблудились граждане 1978 и 1967 года рождения. Спасателями они были найдены и выведены на тропу. В медицинской помощи не нуждались», — рассказал Владимир Беспалый.
Двое местных жителей 1989 и 1991 года рождения, которых позже передали сотрудникам скорой помощи, сорвались со скалы в районе мыса Фиолент. В тот же день помощь спасателей потребовалась севастопольцам 1996 и 1995 года рождения. Они заблудились недалеко от мыса Айя.
Неотложную помощь 11‐летнему школьнику, поранившемуся во время игры и истекающего кровью, оказали в Самаре сотрудники Росгвардии. Мальчик получил травму из-за острого края плитки.
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