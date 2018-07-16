Дольщики ЖК «Альбатрос» получили ключи от квартир

Строительство 25-этажного дома на пересечении ул. Тухачевского и Владимирской в Самаре началось в 2007 году, в перечень проблемных монолитная высотка попала в 2011 году. Бывший застройщик — ООО «Самарагорстрой» — в 2006–2008 гг. позиционировал себя как активный застройщик. На удочку агрессивной рекламы попали сотни людей, которые приобрели недвижимость в ЖК «Альбатрос», ЖК «Монблан» (в границах ул. Арцыбушевская, Маяковского, Буянова), а также в коттеджном поселке «Дубрава» (Волжский район).

Бизнес компании, который был основан на привлечении средств дольщиков, закончился банкротством и уголовным делом, в котором фигурировало более 600 обманутых дольщиков. Общий ущерб превысил 1 млрд рублей.

Семья Четверовых поддалась рекламной компании и вложила все имеющиеся на тот момент средства в однокомнатную квартиру в «Альбатросе». Это произошло в 2007 году, сразу после рождения первенца — Федора. «Купились на то, что объект якобы возводился при поддержке государства, — поделилась Ирина Четверова. — Приобретали с надеждой на светлое будущее уже через два года».

Через несколько дней Федору Четверову исполнится 11 лет, его сестре Соне — уже шесть. Долгие десять лет семья жила на съемных квартирах, последнюю сняли недалеко от «Альбатроса», потому что не теряли надежды. «Чувство одно — радость», — говорит Ирина.

У Федора и Сони тоже радость. «Жить будем хорошо!», — уверен парень. У Сони настроение соответствующее. Разве что девочка пока в раздумьях — кто станет талисманом семьи в новой квартире. Пока с огромным преимуществом лидирует плюшевый пингвиненок Пороро.

В 2013 году для всех трех объектов «Самарагорстроя» были найдены новые застройщики. Обязанности по удовлетворению прав дольщиков ЖК «Альбатрос» взяла на себя СК «Новый город». В монолитке на Тухачевского 378 квартир, 183 заселят обманутые дольщики — это почти 11 тыс. кв. м жилья в черновой отделке.

Семья Козловых — с Сахалина. Отработав в непростых условиях Дальнего Востока, в середине 2000-х супруги задумались о квартире на материке. Заслуженный строитель Виктор Козлов не нашел никаких подводных камней в договоре с «Самарагорстроем», и в декабре 2007 г. поставил свою подпись под договором долевого строительства.

"Меня все устроило. Никаких проблем не увидел — была стопроцентная уверенность, что дом построят через два года", — рассказывает глава семьи.

Однако через два года наступила «унылая пора» — стройка встала. Мечта собирать детей и внуков в собственной квартире, гулять по волжской набережной осуществилась лишь десять лет спустя. «У нас пять внуков, и двухкомнатная квартира уже, наверное, мала, — улыбается Виктор Козлов. — К Новому году отделаем квартиру, и все соберемся 31 декабря за большим столом. Отпразднуем новоселье», — уверен Виктор Козлов.

Приглашение присоединиться к семейному торжеству новоиспеченных самарцев получил и глава региона Дмитрий Азаров , который лично пришел поздравить экс-обманутых дольщиков с долгожданным событием.

Руководитель области не стал скрывать от новоселов, что ЖК «Альбатрос» — один из самых сложных объектов. Пришлось приложить много сил, чтобы решить проблему.

"Задача была непростая, шли к ней долго. Но объединив усилия нового застройщика, министерства строительства , инспекции по строительству и правоохранителей, мы смогли правильно выстроить траекторию взаимодействия и добиться результата", — заявил Дмитрий Азаров.

Он также отметил, что вопросы обманутых дольщиков по-прежнему актуальны. Их решение — задача первоочередная.

"Буду лично этим заниматься, — заверил Дмитрий Азаров. — У нас по абсолютному большинству недостроенных объектов решение найдено. Сейчас мы находимся на этапе реализации. Это достаточно длительный процесс, который требует времени и педантизма, чтобы дойти до конечной точки. Но работу эту будем продолжать. Никаких сомнений здесь нет".

Глава региона не просто поздравил новоселов ЖК «Альбатрос», но и извинился за то, что им пришлось десять лет ждать этого события.

"Я считаю важным извиниться перед людьми за такой длительный процесс. Я это уже делал, делаю это и сегодня. Надеюсь что сданный комплекс будет радовать вас. Хочу пожелать, чтобы эти квартиры приносили вам счастье. Они вам дорого дались", — акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

От имени дольщиков, у которых с сегодняшнего дня исчезла приставка «обманутые», слова благодарности властям и лично Дмитрию Азарову выразила Ирина Четверова.

"Спасибо за содействие, что не бросили нас, взяли под свое крыло, — сказала она. — Застройщику спасибо, что не взял с нас ни копейки доплат, как на других объектах. Для нас это огромное, радостное событие".

Во встрече с новоселами принял участие Виталий Симонов — легендарный строитель Самары. Он поддержал Ирину. «То, что вы, Дмитрий Игоревич, взяли под свой контроль ситуацию с дольщиками, дорогого стоит. Все видят: решить такую сложную проблему — это не фантастика».

Виталий Симонов вместе с Дмитрием Азаровым оценил проведенные на объекте работы и отметил, что дом построен качественно. О профессионализме работников СК «Новый город» говорил и заслуженный строитель Виктор Козлов.

Глава региона также осмотрел близлежащую территорию, проверил, как в микрорайоне выполняется благоустройство, и дал ряд поручений главе района Вадиму Тюнину. Не обошлось без общения с жителями близлежащих домов. Обсудили не только бытовые вопросы — люди, в частности, поблагодарили Дмитрия Азарова за успешное проведение ЧМ-2018.

Решение проблемы обманутых дольщиков в Самарской области в последние месяцы вышло на новый уровень — глава региона Дмитрий Азаров поставил конкретную задачу решить ее в течение трех лет. Старт системной работе был дан во время совещания под председательством врио губернатора 22 ноября 2017 года — совещания, беспрецедентного по времени, насыщенности, количеству участников, а самое главное — по достигнутому результату.

Сегодня благодаря усилиям главы региона и региональных властей к обеспечению прав дольщиков активно подключаются инвесторы, а муниципалитеты формируют компенсационные площадки. Так, например, найдено решение для одной из самых сложных площадок — коттеджного поселка «Дубрава»: сейчас дольщики уже выбирают квартиры у нового инвестора — ДК «Древо», справлять новоселья начнут в 2019 году.

Месяц назад возобновлено после долгого перерыва строительство проблемного дома СРО ОООИ «Единство» на ул. Димитрова, 74а в Самаре. Сдан в эксплуатацию дом для обманутых дольщиков на ул. Печерской, 25. По итогам 2017 года из перечня проблемных исключено пять объектов. Всего, с учетом ЖК «Альбатрос», сданы в эксплуатацию восемь проблемных домов.