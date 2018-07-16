Агент Роналду: «Ювентус» сможет выиграть Лигу чемпионов с Криштиану"

Агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Жорже Мендеш заявил, что туринский клуб сможет выиграть Лигу чемпионов с приходом этого игрока.

— В «Манчестер Юнайтед» он был лучшим в истории клуба, — цитирует Мендеша Sky. — Такая же ситуация была в «Реале», так будет и в «Ювентусе». Думаю, «Ювентус» сможет выиграть Лигу чемпионов с Криштиану, ведь он является лучшим игроком в истории.

Роналду перешел в «Ювентус» 10 июля, заключив с «бьянконери» 4-летний контракт. 33-летний португалец пять раз выигрывал Лигу чемпионов: один раз в составе «МЮ», четырежды — с «Реалом».