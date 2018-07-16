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В Минпромторге России стартовала летняя сессия по программе «Федеральная практика»
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В Минпромторге России стартовала летняя сессия по программе «Федеральная практика» 

Министерство промышленности и торговли РФ 44 минуты назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
С 16 по 19 июля в Минпромторге России проходит летняя сессия стажировки по программе «Федеральная практика» для руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, курирующих вопросы промышленности. Впервые с момента начала реализации данной программы в стажировке примут участие торговые представители Российской Федерации за рубежом и победители Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».
Программа стажировки, рассчитанная на четыре дня, предлагает участникам прослушать содержательные доклады по отраслевым тематикам Минпромторга, рассмотреть актуальные вопросы промышленного развития регионов, узнать о реализуемых Минпромторгом государственных программах и мерах поддержки для бизнеса, поучаствовать в практическом занятии по работе с государственной информационной системой «Промышленность», посетить объекты промышленной инфраструктуры в рамках выездной сессии, а также лично пообщаться с главой Минпромторга, его заместителями и директорами департаментов.
Впервые в рамках стажировки будет проходить сессия по проектному управлению — «Развитие проектного управления. Интеграция региональных проектов в портфель проектов Минпромторга России».
Основная задача стажировки — донести до регионов информацию о реализуемых Минпромторгом России мерах поддержки для бизнеса и получить обратную связь.
Сегодня важное значение имеет анализ состояния промышленности на уровне каждого региона и встраивание ее в общестрановой контекст для формирования единой линии развития промышленности. Для этого регионам необходимо не только проанализировать собственный план развития промышленности, но и синхронизировать этот план с федеральным планом, а также иметь представление о промышленности своих коллег в других регионах. «Федеральная практика» может стать основой для продуктивного диалога не только между регионами и центром, но и стать коммуникативным мостом между самими регионами, — подчеркнул заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, приветствуя участников стажировки.
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