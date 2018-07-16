В Минпромторге России стартовала летняя сессия по программе «Федеральная практика»

С 16 по 19 июля в Минпромторге России проходит летняя сессия стажировки по программе «Федеральная практика» для руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации , курирующих вопросы промышленности. Впервые с момента начала реализации данной программы в стажировке примут участие торговые представители Российской Федерации за рубежом и победители Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

Программа стажировки, рассчитанная на четыре дня, предлагает участникам прослушать содержательные доклады по отраслевым тематикам Минпромторга, рассмотреть актуальные вопросы промышленного развития регионов, узнать о реализуемых Минпромторгом государственных программах и мерах поддержки для бизнеса, поучаствовать в практическом занятии по работе с государственной информационной системой «Промышленность», посетить объекты промышленной инфраструктуры в рамках выездной сессии, а также лично пообщаться с главой Минпромторга, его заместителями и директорами департаментов.

Впервые в рамках стажировки будет проходить сессия по проектному управлению — «Развитие проектного управления. Интеграция региональных проектов в портфель проектов Минпромторга России».

Основная задача стажировки — донести до регионов информацию о реализуемых Минпромторгом России мерах поддержки для бизнеса и получить обратную связь.