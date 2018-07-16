Из-за увольнения одного пристава в Калининградской области с июня не перечислялись все алименты

Калининградской области с 27 июня по 14 июля не перечислялись алименты. Ситуацию прокомментировали в региональном Управлении федерального казначейства , в понедельник 16 июля.

"22 июня Управление федерального казначейства по Калининградской области оповестило все организации о необходимости замены сертификатов электронной подписи. Необходимый пакет документов от Отдела судебных приставов по взысканию алиментных платежей по Калининградской области поступил в управление 4 июля 2018 года. В соответствии с регламентом, оформление новой электронной подписи заняло пять рабочих дней. 11 июля сертификаты электронной подписи были изготовлены и переданы в Отдел приставов", — пояснил замруководителя регионального Управления федерального казначейства Борис Компанеец. 16 июля в казначейство от приставов поступили заявки на кассовый расход и приостановленные выплаты были возобновлены. Окончательно проблема будет устранена 17 июля.

В июне в ведомстве был уволен сотрудник, который отвечал за сбор документации для получения сертификатов, на его место был взят новый специалист. Он не до конца разобрался со своими обязанностями и подал документы с опозданием, поэтому средства зависли между счетами, рассказали «Клопс» в канцелярии Отдела судебных приставов.