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RT побывал в «Зарядье» перед стартом Московского урбанистического форума
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RT побывал в «Зарядье» перед стартом Московского урбанистического форума 

RT на русском 49 минут назад
17 июля стартует Московский урбанистический форум. Он пройдёт в самом центре столицы — в парке «Зарядье». RT решил проверить, как площадка готовится к приёму гостей.
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