Россия вынудила американцев закрыть свою базу в Сирии

Мы уже писали о том, что скандально известная американская база Эт-Танф в Сирии может быть вскоре закрыта. И дело не в том, что кто-то решился на агрессию против вооруженных сил США в регионе, а в тех условиях, которые создали Дамаск Россия на юге Сирии.

Изначально эта база создавалась с целью тренировать на ней отряды радикальной сирийской оппозиции. Поначалу тут обучались в основном граждане арабской республики, но потом к обучению стали допускать всех, кто желал с оружием в руках совершить государственный переворот в Сирии. Единственной целью этих людей была ликвидация или, на худой конец, смещение Башара Асада . До поры до времени воспитанные американцами боевики были довольно-таки грозной внутрисирийской силой. Они совершали нападения на правительственные силы, иногда побеждали, а порой не гнушались разбить пару-тройку отрядов своих собратьев по оппозиции, если американцы или непосредственные командиры отдавали соответствующие приказы.

В общем, для Вашингтона было целесообразно содержать Эт-Танф и тратить приличные средства на подготовку с головы до ног проамериканских оппозиционных боевиков. Но вот все изменилось.

В САР доминирующей силой стал Асад, вовремя пригласивший российских военных. Вместе с ними сирийский президент добился фантастических результатов — отвоевал обратно почти все ранее утраченные провинции и сумел закрепиться в каждой из них. Речь в том числе и о мухафазе Хомс, где находится Эт-Танф. По мере того, как власть Дамаска повсеместно укреплялась, американская база постепенно превращалась в некоторое подобие птицефермы, где боевиков взращивали исключительно для того, чтобы потом отправить на убой. Все отряды, абсолютно все, направлявшиеся отсюда на фронт уничтожались полностью. Они ничего не могли противопоставить Сирийской арабской армии, воссозданной при содействии российских специалистов.

Сегодня для американцев ситуация стала еще сложней — Эт-Танф окружена со всех сторон. Различные арабские источники сообщают, что боевики сюда больше не перебрасываются даже через иорданскую и иракскую границы. Те же группировки, что уже с давних пор считаются преданными союзниками США, готовятся к тому, чтобы покинуть Эт-Танф и уйти к курдам, на север. При этом сирийская газета «аль-Уатан» пишет, что лидеры местных формирований участвуют в переговорах с Дамаском и российскими военными о сдаче оружия и создании безопасного коридора до пункта назначения. Из всего этого можно сделать вывод, что база Эт-Танф скоро будет окончательно ликвидирована. Во всяком случае, она уже не может быть базой для подготовки террористов. Тогда зачем американцам содержать ее в этой безжизненной пустыне?

Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что план США по подготовке террористов полностью провалился, и теперь Эт-Танф действительно вряд ли пригодна для подготовки вооруженной оппозиции. Но ждать полной ликвидации базы пока не стоит.

Иордания и — Недавно прошел саммит НАТО , по завершению которого участники составили совместное заявление. В этом заявлении есть пункты, в которых отдельно обговаривается роль таких государств, как Ирак Турция . Суть такова, что США продолжат развивать сотрудничество с этими странами в их борьбе с ИГИЛ*, Джебхат ан-Нусрой** и другими террористами, которых в Сирии уже практически не осталось. Это заявление нужно трактовать следующим образом — США обозначили, что они ни при каких обстоятельствах не покинут регион, в том числе и Сирию. Свои силы из САР они не выведут, их военные продолжат здесь вести свою деятельность. Будет ли это база Эт-Танф, база в Хасаке или еще где-нибудь — разницы нет, но главное, что они никуда не исчезнут. История показала, что куда-либо зайдя, американцы уходят только при полном национальном позоре. Например, как в Сомали или во Вьетнаме . Нужен большой провал.

«СП»: — Ну, а что насчет Эт-Танфа? Разве план США не провалился? База перестала снабжать оппозицию подготовленными боевиками, и смысл ее содержания теперь толком неясен. Куда выгоднее для американцев поддерживать проекты на севере, где всем заправляют курды.

— Да, план американцев провалился, во всей Сирии он проваливается, но тут нет того оглушительного провала, как в случае тех кампаний, который я назвал. Да, действительно этот небольшой участок на юге Сирии практически бесполезен, он потерял свое значение. Курдистан — куда более перспективный проект, потому что, во-первых, здесь много нефтяных месторождений, во-вторых, для американцев очень важно его местоположение. Помимо того, что за счет него можно контролировать ближайшие государства, есть возможность разместить определенное ракетное оружие, которое в случае необходимости будет способно поразить цели даже в Китае или Индии.

«СП»: — Не говорит ли все это о том, что США будут вынуждены скоро закрыть свою базу?

— Для этого нужны еще кое-какие условия. Например, Дамаск вместе с Россией могут перекрыть возможности снабжения Эт-Танфа с воздуха. Это сильно осложнит жизнь их военных. Но добровольно американцы, как правило, никогда не закрывают свои базы, если есть возможность продлить их существование.

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*Движение «Исламское государство» ( ИГИЛ ) — решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.