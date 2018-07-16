Над российской базой в Сирии раздались взрывы 

Над сирийской базой ВКС России Хмеймим слышны взрывы — предположительно, сработала система ПВО.
Об этом сообщается в Telegram-канале WarJournal.
В конце июня беспилотники, вылетевшие из «заповедника гоблинов» в сирийской провинции Идлиб, атаковали базу ВКС в Хмеймиме. В Интернете появилась видеозапись работы российской ПВО при отражении атаки. Все дроны, как сообщалось, были уничтожены «штатными зенитными огневыми средствами» авиабазы. Вероятнее всего, по целям отработали зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», которые отвечают за ближнее прикрытие базы.