В центре госуслуг на Дубнинской появился новый сервис

Перечень предлагаемых горожанам услуг увеличился в центре «Мои документы» на Дубнинской. Об этом сообщила сотрудник пресс-службы центров госуслуг Москвы Екатерина Репина.

— Теперь можно подать уведомление о земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет. Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях. Для ее получения в центре госуслуг необходимы паспорт, уведомление, а также копия ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок, — добавила Екатерина Репина

Центр госуслуг Восточного Дегунина находится по адресу Дубнинская ул., д. 40а. (мю)