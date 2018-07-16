Ещё
В одном из дворов Восточного Дегунина отремонтировали качели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В одном из дворов Восточного Дегунина отремонтировали качели 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 53 минуты назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Коммунальщики Восточного Дегунина закрепили расшатавшееся основание каркаса качелей на детской площадке по адресу Керамический проезд, 49, корпус 3. Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город».
О проблеме сообщил пользователь портала Игорь С., приложив подтверждающее фото. Обращение поступило 11 июля, а через два дня заявитель получил официальный ответ за подписью главы управы района Виктора Коля.
«По указанному адресу выполнены работы по закреплению каркаса качелей. Детская площадка приведена в надлежащее состояние», — говорится в ответе.
Напомним, портал «Наш город» был запущен в 2011 году. Чтобы оставить сообщения, нужно пройти несложную регистрацию. Все публикации проходят проверку в службе модерации. (ог)
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
В центре госуслуг на Дубнинской появился новый сервис До сентября в Восточном Дегунине планируют отремонтировать 123 подъезда Плановый обход территории района совершит глава управы Восточного Дегунина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США88
Парализованный Крым и другие события дня25
В России оценили неожиданное решение Франции129
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа63
Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму203
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение