В одном из дворов Восточного Дегунина отремонтировали качели 

Коммунальщики Восточного Дегунина закрепили расшатавшееся основание каркаса качелей на детской площадке по адресу Керамический проезд, 49, корпус 3. Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город».
О проблеме сообщил пользователь портала Игорь С., приложив подтверждающее фото. Обращение поступило 11 июля, а через два дня заявитель получил официальный ответ за подписью главы управы района Виктора Коля.
«По указанному адресу выполнены работы по закреплению каркаса качелей. Детская площадка приведена в надлежащее состояние», — говорится в ответе.
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