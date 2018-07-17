Британский суд отклонил апелляцию Украины по иску компании «Татнефть»

Украинская сторона по решению Королевского суда Лондона все же будет обязана выплатить российской компании 112 миллионов долларов.

Британский королевский суд Лондона отклонил апелляцию Украины по вопросу признания в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску «Татнефти» , сообщает портал ENKORR.