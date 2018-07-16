Лекция и практикум по дизайн-мышлению прошли в Нижнем Новгороде

Участниками лекции и практикума стали порядка 30 сотрудников нижегородских компаний. Прокачать профессиональные навыки и расширить свой рабочий инструментарий смогли специалисты, занимающиеся созданием новых продуктов и сервисов: дизайнеры, маркетологи, менеджеры продукта, бизнес-аналитики и лидеры команд.

Советами и кейсами из собственного опыта с нижегородцами поделилась международный эксперт-практик, сервис-дизайнер, магистр программы International Design Business Management ( Хельсинки Финляндия ) Лидия Борисова.

«Дизайн-мышление — новый подход к точному определению или предугадыванию потребностей клиента, к поиску для него уникального проектного решения. Он основан на использовании алгоритмов работы дизайнеров применительно к бизнес задачам. Сейчас этот подход активно развивается по всему миру для решения бизнес и социальных задач. Проектное управление позволяет превратить потенциальную идею в реальное решение, обоснованное, разработанное и готовое к реализации», — рассказала Лидия Борисова.

По словам участников семинара, главная ценность практикума в том, что можно почувствовать себя дизайнерами. В ходе занятия нужно решить учебный бизнес-кейс, используя технологию дизайн-мышления. За 2,5 часа участники должны представить проработанную концепцию цифрового решения для поставленной задачи.

«Отличный воркшоп. Мы разобрались в практических инструментах для наших рабочих бизнес-задач. Теперь будем использовать инструменты дизайн-мышления для разработки и реализации собственных программных продуктов. Возможно, на основе полученных сегодня знаний, мы внедрим в свою работу новые дизайн инструменты, которые позволят создавать удобные и конкурентные продукты», — поделилась мнением участница семинара, директор по маркетингу Анна Полякова.

На занятии участники освоили процесс создания креативных идей, познакомились с базовой технологией реализации проекта в дизайн-мышлении — моделью двойного алмаза, а также попрактиковались в самостоятельном решении тестовых задач. По итогам каждый слушатель получил сертификат об участии в лекции и практикуме.