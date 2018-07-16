ОДКБ присоединится к операциям миротворцев ООН

Александр Владимирович, известно, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш одним из приоритетов своей деятельности считает реформу институтов ООН. Какие изменения планируются в миротворческой деятельности организации? Какие конкретно у Вас приоритетные задачи?

Александр Зуев : Без сомнения, эта реформа, реализация которой начнется с 1 января 2019 года, существенно затронет наше направление. Во-первых, наш департамент по миротворческим операциям будет слит в одну общую структуру с департаментом политических вопросов. Это очень важно, потому что, в принципе, все миротворческие операции проводятся в определенном политическом контексте, не только потому, что исключительно Совет Безопасности может утвердить их мандат, но и потому, что они нацелены на создание и поддержание политических процессов, урегулирование конфликтов, кризисов.

И второе: в этом году в марте генеральный секретарь ООН выдвинул новую инициативу, которую разработал наш департамент: Action for peacekeeping, по-русски это программа действий в области миротворческих операций. В этой программе предусмотрены совершенно новые и принципиально важные направления, в том числе, очень большое внимание будет уделено сотрудничеству с региональными организациями, такими как Африканский союз, Европейский союз , Организация Договора о коллективной безопасности. В ходе своего визита в Москву я встретился с руководством ОДКБ. У нас существует дорожная карта по присоединению этой организации к миротворческим операциям ООН, и мы подробно обсудили, как нам реализовывать этот план действий.

Эта дорожная карта уже прошла согласование в столицах государств — членов ОДКБ?

Александр Зуев: Да, все государства-члены ОДКБ уже подтвердили свою приверженность, так что это уже официальный документ.

Означает ли это, что в перспективе миротворческие силы ОДКБ могут быть направлены по мандату ООН в любой регион планеты?

Александр Зуев: Тут возможны несколько иных вариантов. Возьмем в качестве примера Африканский союз: бывают ситуации, когда страны — члены союза, под эгидой ООН направляют своих миротворцев в наш контингент. Это ситуация довольно распространенная. Реже бывает, что, как, например, на Гаити, две миротворческие миссии — Африканского союза и Организации Объединенных Наций — действуют скоординировано, но параллельно. У них отдельное командование, то есть, эти африканские контингенты военных и полицейских не подчиняются непосредственно нашему командующему и тем операционным направлениям, которые существуют на Гаити. Так что здесь возможны разные варианты. К тому же, у нас есть люди, которые работают на условиях, если можно так выразиться, «государственного займа». Международные организации, или отдельные страны направляют сотрудников к нам на работу на определенный период времени и без зачисления в штат ООН, но при физическом нахождении, так сказать, в наших полевых миссиях, в штаб-квартире. ОДКБ тоже имеет довольно много высококвалифицированных экспертов, которых мы можем рассматривать для использования в таком качестве.

Александр Зуев: Да, ведь она, без сомнения, играет большую роль в миротворческих операциях. Во-первых, есть политический аспект: в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Россия утверждает любой мандат и любую программу операции, ведь без одобрения пяти постоянных членов Совбеза мы не можем развернуть свои миссии ни в одной стране или регионе мира. Во-вторых, есть еще чисто операционно-практическая сторона: на настоящий момент у нас есть 40 российских офицеров-полицейских, и я хотел бы с удовлетворением отметить, что 23 процента из них — это женщины-офицеры.

Демократической Республике Конго, Мы постоянно призываем все страны-члены организации направлять в состав полиции ООН высококвалифицированных женщин-офицеров. Россия уже перевыполнила задачу: при запланированных к 2020 году двадцати процентах здесь уже в 2018 году число женщин составляет 23 процента. Эти люди уже работают в шести различных миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций от Косово до Судана Сомали . И мы надеемся, что число специалистов, не обязательно полицейских, но и следователей, и криминалистов с определенными специализациями, которые нам особенно нужны для полевых операций, будет увеличиваться. Особенно необходимы франкоговорящие специалисты, потому что большинство наших самых крупных операций проводится, в основном, во франкоговорящих странах, например, в Центральноафриканской Республике Мали и Гаити.

Кстати, у меня была возможность посетить уникальный центр подготовки специалистов-полицейских для международных миротворческих организаций, который находится в Домодедово Подмосковье . Это не просто центр повышения квалификации полицейских, но центр, где вся подготовка идет по программам, которые обсуждаются и согласовываются с нами. Для нас очень важно, что там готовятся не только специалисты из России, но и из многих других стран СНГ, а в последнее время — и специалисты из африканских стран, которые потом приходят в миротворческие операции, но уже представляют, конечно, свои страны. Это наш проект совместно с правительством РФ

Между тем Александр Зуев: Когда я посещал этот центр в Домодедово, там еще действовал также центр поддержки всей правоохранительной деятельности на ЧМ по футболу. И там в огромном операционном зале сидели представители полиций всех стран-участниц ЧМ по футболу, а также представитель Катара — страны, которая будет проводить следующий чемпионат. Все сидели под своими флагами: представители национальной полиции или жандармерии. Этот зал был оборудован большим количеством мониторов, на которые выводилась оперативная ситуация на каждом стадионе, где играла команда соответствующей страны. Они отслеживали свои страны, ведь они лучше знают своих болельщиков, им известны какие-то зоны риска, а также обменивались информацией, если нужно, советовались друг с другом. Перед каждым матчем, как мне объяснили, часть из этих командированных туда национальных полицейских выезжали непосредственно в города и уже работали на местах. Учитывая это, я хотел бы всех читателей «РГ» поздравить с замечательной организацией Россией всего ЧМ, с удивительным финалом, на котором мне посчастливилось присутствовать. Футбол — это наше хобби. Мы все смотрим футбол, хотя работаем в другой области.