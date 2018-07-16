Муезерский: Учреждения культуры впервые ощутили помощь и поддержку

Андрей Афанасьевич Мазуровский уже два года представляет интересы жителей Мезерского района в Законодательном Собрании Карелии по Западно-Карельскому одномандатному округу № 13. За это небольшое время он неоднократно посетил наш район. Особое внимание Андрей Афанасьевич уделяет учреждениям образования и культуры. Он побывал в Муезерской и Тикшинской школах и музеях, в Ондозерском, Ребольском, Муезерском Домах культуры, в городской библиотеке и Доме творчества.

В 2017 году А. А. Мазуровский предложил провести конкурс среди учреждений культуры района. Он профинансировал три лучших проекта, направленных на развитие учреждения. Победителями конкурса стали: городская библиотека с конкурсной заявкой «Ты помнишь, как всё начиналось», Ондозерский ДК с проектом «Жила бы деревня моя» и Ребольский ДК с проектом «Ребольская мастерица». На реализацию проектов руководителям были вручены Сертификаты на сумму 50 тысяч рублей — ведущему специалисту городской библиотеки Т. Н. Миранцовой; 100 тысяч рублей — руководителю ремесленных мастерских деревни Ондозеро Н. А. Макаровой; 150 тысяч рублей — культорганизатору Дома культуры посёлка Реболы Н. В. Коляда.

Учреждения культуры, не избалованные вниманием власти, с благодарность приняли средства и полностью их освоили. Работниками Ребольского Дома культуры было приобретено современное швейное оборудование: оверлок, машина для вышивания, лекало, портновский манекен, гладильная доска, утюг и парогенератор, стол для выкроек.

У дома культуры появилась возможность шить костюмы, изготавливать сувенирную продукцию на различные мероприятия, проходящие не только в Реболах, в других поселках Муезерского района, но и за его пределами. Наиболее яркие за период реализации гранта: День города Костомукши, Дни поселков Муезерский, Ледмозеро, Суккозеро, День деревни Гафостров.

Ещё одним мероприятием в рамках реализации проекта стал кружок «Чудеса из лоскутка», который открылся в Ребольском Доме культуры. Дети и взрослые с удовольствием посещают этот кружок, так как именно здесь они могут научиться шить одежду и различные сувениры, украшения.

Финальным этапом стало открытие мастерской по ремонту одежды, что позволило оказывать помощь населению по пошиву и ремонту одежды.

Благодаря проекту «Ребольская мастерица», деятельность Дома культуры стала намного разнообразнее — повысилась посещаемость мероприятий, открылись новые кружки, появились новые услуги по ремонту одежды, пошиву сценических костюмов и сувениров. Это позволяет не только привлекать дополнительные средства, но и повысить престиж Дома культуры среди населения. Теперь посетители ДК не просто приходят на вечера отдыха и концерты, но и принимают активное участие в деятельности Дома культуры, а значит, и в культурной жизни поселка.

Проект-победитель «Жила бы деревня моя» был посвящен 420-летнему юбилею д. Ондозеро. Благодаря проектной поддержке, праздник получился ярким и незабываемым. В рамках реализации проекта была обновлена материально техническая база Дома культуры: были приобретены микрофоны, видеопрезентационное оборудование, построена новая уличная сцена и отремонтировано крыльцо Дома культуры. А еще у коллектива фольклорной группы «Ома ранта» появилась возможность обновить сценические костюмы: пошить новые сарафаны и изготовить головные уборы.

В 2017 году Тикша и Ондозеро отметили 420-летний юбилей. Андрей Афанасьевич выполнил наказ жителей поселков-юбиляров и изготовил в своей типографии буклеты, посвященные данному событию.

Проект городской библиотеки «Ты помнишь, как все начиналось…» направлен на сохранение истории п. Муезерский путем сбора разнообразной информации. Для этого библиотекой приобретено необходимое оборудование: ноутбук, фотоаппарат, диктофон, USB флеш-накопитель, закуплены рамки, фотоальбомы, фотобумага.

В 2017 году Минкультуры России объявило о проведении Общенациональной акции «Меценат года», основной целью которой является возрождение и развитие традиций меценатства, активизация благотворительной и спонсорской деятельности предприятий, учреждений, организаций, а также физических лиц в области культуры и искусства на территории Российской Федерации . Администрация Муезерского района выдвинула кандидатуру Андрея Афанасьевича Мазуровского на соискание премии «Меценат года» по направлению «Поддержка культуры села» от Муезерского муниципального района, так как учреждения культуры района за всю свою историю впервые ощутили такую существенную финансовую поддержку и внимание со стороны депутата Законодательного Собрания. Тем более, что А. А. Мазуровский обещал и впредь помогать муниципальным учреждениям.

И вновь Андрей Афанасьевич выполнил свое обещание и объявил конкурс проектных заявок на получения поддержки (гранта) на реализацию муниципальными учреждениями Муезерского муниципального района лучших проектов. В 2018 году принять участие в конкурсе смогли и учреждения дополнительного образования. 12 июня 2018 года завершился прием заявок на получение поддержки. На конкурс поступило 9 проектных заявок от Муезерского, Воломского, Ребольского, Ругозерского, Суккозерского Домов культуры, от Лендерской и Муезерской детской библиотек, Дома творчества и Школы искусств. Результаты конкурса были объявлены 10 июля 2018 года.

11 июля 2018 года в Муезерской школе искусств состоялась встреча Андрея Афанасьевича с работниками культуры и дополнительного образования Муезерского района, на которой состоялось награждение победителей конкурса.

Сертификат и денежное вознаграждение в размере 150000 рублей за 1 место вручены Татьяне Ивановне Кипер, руководителю Воломского Дома культуры за проект «Создание Центра досуга для детей и подростков „Воломский Дисней“ с театральной студией „В гостях у сказки“ на базе Воломского Дома культуры.

Сертификат и денежное вознаграждение в размере 100000 рублей за 2 место вручены Любови Васильевне Голенковой, директору Муезерской школы искусств за проект „Выставочный зал — территория творчества“: создание на базе учреждения выставочного зала с возможностью организации передвижной выставки по Муезерскому району.

Сертификат и денежное вознаграждение в размере 50000 рублей за 3 место вручены Наталье Васильевне Пуршель, руководителю Ругозерского Дома культуры за проект „Ругозерская крууга“: к 60-летнему юбилею фольклорной группы „Руга“.

Татьяна АКУЛИЧ