Саратовец лишился автомобиля за неуплату коммуналки

Житель Заводского района лишился автомобиля из-за задолженности по коммунальным услугам. На иномарку «Mazda» был наложен арест. Об этом сегодня сообщило Управление Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области

Мужчина знал о своих долгах, но выплачивать их не собирался. Во время телефонного разговора с приставом он сказал, что у него нет денег и какого-либо имущества. Однако было установлено, что в собственности у должника находится автомобиль «Mazda», который позже был обнаружен по месту регистрации гражданина.

После ареста транспортного средства он стал утверждать, что машина не его. Но эти слова ничем не подтвердились. После принятия вышеописанных мер, саратовец сразу же погасил свою задолженность.