Камеры засняли серию взрывов на столичном автосервисе

Трагедия на шиномонтаже попала на запись камеры видеонаблюдения. На этих кадрах видно, как помещение автосервиса сначала сотряс страшный взрыв, а спустя несколько секунд раздался еще один. По данным следствия, это были газовые баллоны.

С места происшествия забрали 13 человек, которые получили травмы различной степени тяжести. Состояние двоих вызывает серьезные опасения у врачей. Следственный комитет организовал проверку после случившегося.

Ранее Пятый канал рассказывал, как взрыв в китайском промышленном парке унес жизни 19 человек.