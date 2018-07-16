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Камеры засняли серию взрывов на столичном автосервисе
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Камеры засняли серию взрывов на столичном автосервисе 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Трагедия на шиномонтаже попала на запись камеры видеонаблюдения. На этих кадрах видно, как помещение автосервиса сначала сотряс страшный взрыв, а спустя несколько секунд раздался еще один. По данным следствия, это были газовые баллоны.
С места происшествия забрали 13 человек, которые получили травмы различной степени тяжести. Состояние двоих вызывает серьезные опасения у врачей. Следственный комитет организовал проверку после случившегося.
Ранее Пятый канал рассказывал, как взрыв в китайском промышленном парке унес жизни 19 человек.
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