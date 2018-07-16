Соцсети умилились детскими вопросами о сексе

Список забавных вопросов о сексе, которые задавали младшие школьники, опубликовала подруга американского учителя начальных классов в своём аккаунте в Twitter.

Как передаёт «Лента.ру», оригинальный пост уже опубликовали более 60 тысяч пользователей социальной сети, а ещё почти 200 тысяч поставили лайки.

Всё дело в наивности и прямоте вопросов, которые одновременно умиляют и забавляют взрослых.

Например, один школьник спросил: «Если долго заниматься сексом, дети получатся крупнее?».

Другой ребёнок почему-то был убеждён, что половой акт между людьми длиться 24 часа — и спросил, как при этом не заснуть.

А ещё один мальчик был уверен, что его мама никогда не занималась сексом.

«Как невинно и прямо!», — умиляются пользователи соцсетей.

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