Ещё
Соцсети умилились детскими вопросами о сексе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соцсети умилились детскими вопросами о сексе 

Аист на крыше 58 минут назад
Фото: Аист на крыше
Список забавных вопросов о сексе, которые задавали младшие школьники, опубликовала подруга американского учителя начальных классов в своём аккаунте в Twitter.
Как передаёт «Лента.ру», оригинальный пост уже опубликовали более 60 тысяч пользователей социальной сети, а ещё почти 200 тысяч поставили лайки.
Всё дело в наивности и прямоте вопросов, которые одновременно умиляют и забавляют взрослых.
Например, один школьник спросил: «Если долго заниматься сексом, дети получатся крупнее?».
Другой ребёнок почему-то был убеждён, что половой акт между людьми длиться 24 часа — и спросил, как при этом не заснуть.
А ещё один мальчик был уверен, что его мама никогда не занималась сексом.
«Как невинно и прямо!», — умиляются пользователи соцсетей.
Читайте также нашу статью: Говорим с ребенком о сексе
Фото: iStockphoto
Аист на крыше: последние новости
В России всё реже делают аборты Ирландцы решат на референдуме, должна ли женщина сидеть на кухне Депутаты отказались повышать возрастной ценз на алкоголь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США88
Парализованный Крым и другие события дня25
В России оценили неожиданное решение Франции129
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа63
Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму203
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение