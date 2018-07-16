СМИ: группировки сирийской оппозиции подписали в Каире договоры о перемирии 

КАИР, 16 июля. /ТАСС/. Несколько группировок сирийской вооруженной оппозиции подписали в Каире два соглашения о взаимном прекращении огня и о присоединении к борьбе против террористов в Сирии.
Об этом в понедельник сообщила газета Al Ahram.
По ее информации, соглашение о прекращении огня было достигнуто между оппозиционными фракциями, действующими на побережье Сирии. Помимо объявления взаимного перемирия, договоренностью предусмотрено «участие в борьбе с терроризмом, в усилиях, направленных на политическое урегулирование конфликта внутри страны, а также обмен пленными и поддержка процесса возвращения беженцев в свои дома».
Соглашение о перемирии также было достигнуто между вооруженными оппозиционными структурами, в частности, отрядами «Джейш ат-Таухид», дислоцированными на севере провинции Хомс. В договоренности указывается, что оппозиционные группы этой местности «присоединяются к борьбе с террористами и намерены сформировать силы по сохранению мира и стабильности в регионе». Названия остальных группировок издание не приводит.
Отмечается, что сирийские фракции пришли к соглашениям при посредничестве египетской стороны, лидера сирийского оппозиционного движения «Завтра Сирии» Ахмеда аль-Джарбы и при гарантиях Российской Федерации.