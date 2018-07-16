Два района в Ростове после дождя превратились в «Венецию» 

На Северном затопило площадку перед развлекательным центром
Сегодня, 16 июля, ливень в Ростове вновь показал, где в городе проблемы с ливневками. Жители двух микрорайонов добирались до подъездов в своих домах практически по колено в воде.
Так, не повезло жителям многоэтажек на Сельмаше.
— У нас тут Венеция, — пошутил ростовчанин.
А вот такая картина происходит на Сельмаше
Аналогичная ситуация случилась и на Северном. На фото, опубликованном в городском паблике, видно, что на парковке около торгового центра образовалось озеро.
А Новочеркасск и вовсе «поплыл». Там после мощного ливня затопило железнодорожный вокзал.