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Два района в Ростове после дождя превратились в «Венецию»
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Два района в Ростове после дождя превратились в «Венецию» 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
На Северном затопило площадку перед развлекательным центром
Сегодня, 16 июля, ливень в Ростове вновь показал, где в городе проблемы с ливневками. Жители двух микрорайонов добирались до подъездов в своих домах практически по колено в воде.
Так, не повезло жителям многоэтажек на Сельмаше.
— У нас тут Венеция, — пошутил ростовчанин.
А вот такая картина происходит на Сельмаше
Аналогичная ситуация случилась и на Северном. На фото, опубликованном в городском паблике, видно, что на парковке около торгового центра образовалось озеро.
А Новочеркасск и вовсе «поплыл». Там после мощного ливня затопило железнодорожный вокзал.
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