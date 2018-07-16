Нетаньяху приветствовал поддержку еврейского государства Трампом 

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал поддержку еврейского государства американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выразил её в рамках встречи с Владимиром Путиным.
«Нетаньяху приветствует приверженность США и президента Трампа безопасности Израиля, выраженной им на встрече с президентом России Владимиром Путиным, а также дружбу между Израилем и США, которая никогда не была крепче», — приводит РИА Новости слова из коммюнике, распространённого канцелярией главы израильского правительства.