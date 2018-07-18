Прогноз на матч Шериф — Торпедо Кутаиси: сдержат ли грузины молдаван

«Шериф» — «Торпедо» Кутаиси . Прогноз на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (18.07.2018, 20:00 мск).

Молдавский «Шериф» считался большим фаворитом перед двухматчевым противостоянием с грузинским «Торпедо», однако после поражения в Кутаиси тираспольские болельщики с тревогой ожидают ответную домашнюю встречу. Тем не менее букмекеры всё равно ставят на «Шериф», оценивая проход молдаван коэффициентов 1.47.

Первый матч: «Торпедо» Кутаиси — «Шериф» 2:1 (Кимадзе 24', Кухианидзе 64' (пен) — Бадибанга 14').

"Шериф"

"Шериф" был и остаётся сильнейшим клубом Молдовы , хотя чемпионские титулы на родине в последние годы даются крайне сложно. По ходу нынешнего сезона клуб уволил итальянского тренера Роберто Бордина , и команду в начале июня принял 38-летний хорват Горан Саблич . В первых семи матчах с новым тренером «Шериф» выиграл 6 матчей при одной ничьей, но вот неделю назад случилось поражение в Кутаиси.

"Торпедо" Кутаиси

Кутаисское «Торпедо» чудом вырвало чемпионский титул в Грузии в прошлом сезоне, воспользовавшись двумя кряду осечками тбилисского «Динамо» на финише турнира. В нынешнем сезоне, почти наверняка, торпедовцы не защитят свой титул, так как после половины чемпионата занимают только пятое место, отставая от лидера на 16 очков. Как и «Шериф», «Торпедо» не играло в минувший уик-энд, отдыхая перед важнейшей ответной встречей.

Статистика личных встреч

Неделю назад «Шериф» и «Торпедо» впервые встретились между собой в очной встрече.

Интересные факты

"Шериф" имеет 4-матчевую безвыигрышную серию в Лиге чемпионов (+0=1-3, 3:6);

В четырёх из последних пяти домашних матчей Лиги чемпионов «Шериф» не пропускал (+2=2-1, 4:2);

"Шериф" имеет 8-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+7=1-0, 30:4);

"Торпедо" вернулось в Лигу чемпионов после 16-летнего перерыва;

"Торпедо" имеет 3-матчевую победную серию (+3=0-0, 7:2);

"Торпедо" выиграло 3 выездных матча из последних четырёх (+3=0-1, 8:3).