«Шериф» — «Торпедо» Кутаиси. Прогноз на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (18.07.2018, 20:00 мск).
Молдавский «Шериф» считался большим фаворитом перед двухматчевым противостоянием с грузинским «Торпедо», однако после поражения в Кутаиси тираспольские болельщики с тревогой ожидают ответную домашнюю встречу. Тем не менее букмекеры всё равно ставят на «Шериф», оценивая проход молдаван коэффициентов 1.47.
Первый матч: «Торпедо» Кутаиси — «Шериф» 2:1 (Кимадзе 24', Кухианидзе 64' (пен) — Бадибанга 14').
"Шериф"
"Шериф" был и остаётся сильнейшим клубом Молдовы, хотя чемпионские титулы на родине в последние годы даются крайне сложно. По ходу нынешнего сезона клуб уволил итальянского тренера Роберто Бордина, и команду в начале июня принял 38-летний хорват Горан Саблич. В первых семи матчах с новым тренером «Шериф» выиграл 6 матчей при одной ничьей, но вот неделю назад случилось поражение в Кутаиси.
"Торпедо" Кутаиси
Кутаисское «Торпедо» чудом вырвало чемпионский титул в Грузии в прошлом сезоне, воспользовавшись двумя кряду осечками тбилисского «Динамо» на финише турнира. В нынешнем сезоне, почти наверняка, торпедовцы не защитят свой титул, так как после половины чемпионата занимают только пятое место, отставая от лидера на 16 очков. Как и «Шериф», «Торпедо» не играло в минувший уик-энд, отдыхая перед важнейшей ответной встречей.
Статистика личных встреч
Неделю назад «Шериф» и «Торпедо» впервые встретились между собой в очной встрече.
Интересные факты
"Шериф" имеет 4-матчевую безвыигрышную серию в Лиге чемпионов (+0=1-3, 3:6);
В четырёх из последних пяти домашних матчей Лиги чемпионов «Шериф» не пропускал (+2=2-1, 4:2);
"Шериф" имеет 8-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+7=1-0, 30:4);
"Торпедо" вернулось в Лигу чемпионов после 16-летнего перерыва;
"Торпедо" имеет 3-матчевую победную серию (+3=0-0, 7:2);
"Торпедо" выиграло 3 выездных матча из последних четырёх (+3=0-1, 8:3).
Прогноз от Евро-футбол.ру
По первому матчу было видно, что игроки «Шерифа» превосходят по мастерству футболистов «Торпедо», но команда Кахабера Чхетиани действовала предельно чётко и слаженно, и, несмотря на быстрый пропущенный гол, не дала толком сыграть сопернику, реализовав свои немногочисленные возможности в атаке. Грузинская команда снова будет пытаться надёжно в обороне, да и тираспольцы явно будут опасаться, поэтому меньшевой тотал в этой встрече весьма вероятен. Наш прогноз: «Тотал матча» (Меньше 2,5) — коэффициент 2.15 Михаил КРИПАК