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Санчес не полетел с «МЮ» в предсезонное турне
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Санчес не полетел с «МЮ» в предсезонное турне 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес не полетел с командой в предсезонное турне по Северной Америке из-за проблем с визой.
Как сообщает BBC, Санчес не получил визу, так как в феврале чилийца приговорили к 16 месяцам тюремного заключения условно за неуплату налогов. США не выдают визы иностранцам, которых признали виновными в налоговом мошенничестве.
Юристы игрока работают над решением проблемы, однако Санчесу придется пропустить как минимум начало турне.
Свой первый матч в Северной Америке «МЮ» проведет 20 июля. Соперником манкунианцев станет мексиканская «Америка».
Также в турне с «МЮ» не полетел Дэйли Блинд, который близок к переходу в «Аякс»
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