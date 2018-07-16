Санчес не полетел с «МЮ» в предсезонное турне

Как сообщает BBC, Санчес не получил визу, так как в феврале чилийца приговорили к 16 месяцам тюремного заключения условно за неуплату налогов. США не выдают визы иностранцам, которых признали виновными в налоговом мошенничестве.

Юристы игрока работают над решением проблемы, однако Санчесу придется пропустить как минимум начало турне.

Свой первый матч в Северной Америке «МЮ» проведет 20 июля. Соперником манкунианцев станет мексиканская «Америка».

Также в турне с «МЮ» не полетел Дэйли Блинд, который близок к переходу в «Аякс»