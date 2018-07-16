Алексис из-за проблем с визой не полетел с «Манчестер Юнайтед» в турне по Северной Америке 

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес не примет участие в предсезонном турне манкунианцев по Северной Америке. «Красные дьяволы» отправились на сборы накануне, но без чилийца. Как сообщает Sky Sports со ссылкой на Manchester Evening News, футболист не полетел из-за проблем с визой.
Вместе с «Манчестер Юнайтед» не отправился и Дейли Блинд. Голландец близок к переходу в «Аякс» за 14 млн фунтов стерлингов. При этом Маттео Дармиан, который может в межсезонье вернуться в Серию А, полетел с командой.
Турне «Манчестер Юнайтед» продлится 2,5 недели. Первый товарищеский матч манкунианцы проведут 20 июля против мексиканского клуба «Америка».