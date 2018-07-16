В центре Волгограда разлилась пережившая ЧМ-2018 историческая лужа

От прошедшего ливня и потопа вновь разлилась историческая лужа у кожно-венерологического диспансера на проспекте Ленина в центре Волгограда . Пешеходы пытаются обойти ее по раскисшей глине бывшего газона или, отчаявшись, преодолевают вброд.

Эту лужу местные жители считают достопримечательностью и долгожителем

Напомним, возраст ежегодно возникающей глубокой лужи на тротуаре неподалеку от перекрестка 7-ой Гвардейской и проспекта Ленина превышает тридцать лет. Местные жители считают ее своей мокрой достопримечательностью.

— Знаменитая достопримечательность 7-й Гвардейской — ее величество Лужа — увы, в полном порядке. Ей лет больше, чем мне, — и все целехонька! — пишет волгоградский блогер Ольга Жинжикова, — Всех нас переживёт. Смешанные чувства испытываю при ее виде. Естественно, Лужа вымораживает и бесит. Потому что глубокая, зараза! Но какая стабильность — признак мастерства! Какая потрясающая живучесть — у нее можно учиться умению выживать в России ! Какое напоминание о вечности, о детстве-отрочестве-юности и о бордовых лаковых шпильках за ползарплаты, нашедших в ней последний приют лет 20 назад… Черт, я буду по ней скучать, когда ее заделают. Выйду на пенсию и буду писать о ней ностальгические матерные частушки.

В пресс-службе администрации Волгограда, еще в феврале 2016 года заявляли, что историческая лужа в центре города взята на особый контроль комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды. Но, учитывая особенности ее строения, а также характеристики покрытия тротуарной части возле дома, устранить лужу будет возможно только в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Водную преграду обещали убрать к ЧМ-2018, но не смогли

В рамках подготовки к ЧМ-2018 пешеходные зоны от улицы 7-й Гвардейской до площади Возрождения попали в программу ремонта. За 22 миллиона бюджетных рублей работы по починке тротуаров провело МБУ «Северное». Но, изменение необходимого уклона тротуара и восстановление асфальтового покрытия возле кожвендиспансера в плане работ не оказалось.