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Ремонт дорог в Уфе завершен наполовину
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Ремонт дорог в Уфе завершен наполовину 

ГОРОБЗОР.РУ 45 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
На данный момент в Уфе ремонт дороги завершен на 45%. Об этом на оперативном совещании рассказал первый заместитель мэра города Салават Хусаинов. Однако 46 дорог из 52 запланированных отремонтированы на 15% от общего объема.
— Здесь снова необходимо обратиться к нашим автолюбителям. Даже при определенных условиях просьба к вам не заезжать на разметку. Обращаясь к службам: необходимо максимально ускорить процесс, в особенности, нанесение разметки, поскольку эти работы создают неудобство для движения, — отметил Салават Хусаинов.
Отметим, что в Уфе запланирован ремонт 52 участков улично-дорожной сети. Работы производятся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в течении текущего года. Сообщается, что в этом году дороги отремонтируют по улицам: Калинина, Победы, Центральная, Мира, Уфимское шоссе, Караидельская, Тамбовская, Адмирала Макарова и других.
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