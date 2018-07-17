Ремонт дорог в Уфе завершен наполовину

На данный момент в Уфе ремонт дороги завершен на 45%. Об этом на оперативном совещании рассказал первый заместитель мэра города Салават Хусаинов. Однако 46 дорог из 52 запланированных отремонтированы на 15% от общего объема.

— Здесь снова необходимо обратиться к нашим автолюбителям. Даже при определенных условиях просьба к вам не заезжать на разметку. Обращаясь к службам: необходимо максимально ускорить процесс, в особенности, нанесение разметки, поскольку эти работы создают неудобство для движения, — отметил Салават Хусаинов.

Отметим, что в Уфе запланирован ремонт 52 участков улично-дорожной сети. Работы производятся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в течении текущего года. Сообщается, что в этом году дороги отремонтируют по улицам: Калинина, Победы, Центральная, Мира, Уфимское шоссе, Караидельская, Тамбовская, Адмирала Макарова и других.

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