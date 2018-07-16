«Худеют до изнеможения»: болезненный вид Сати Казановой обеспокоил фанатов

35-летняя Сати Казанова выглядит уставшей и изможденной. «Все это из-за диет и отсутствия сна», — уверены поклонники артистки.

«Довела себя до анорексии», — восклицают другие. По мнению которых, Сати Казанова вслед за Ольгой Бузовой и Надеждой Сысоевой изводит себя диетами.

«Худеют до изнеможения», — сетуют фанаты популярной исполнительницы. Однако сама певица никак не отреагировала на критику в свой адрес. Нашлись и те, кто предположил, что Сати специально обратилась за помощью к стилистам и визажистам, которые придали ее внешности аскетизм для съемок в новом проекте.

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«Мне бы быстро наскучил зануда-фотограф-муж, вечно желающий запечатлеть жену-артистку. И потом, моя красота померкнет со временем, а красота Природы вечна! Я восхищаюсь мужчиной, способного отличить вечное от временного», — написала в своем микроблоге певица.

Артистка обеспокоила фанатов болезненным видом: впалые щеки, круги под глазами, тоненькие ручки, острый подбородок, осунувшееся лицо.

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