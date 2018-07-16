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Пассажиропоток Шереметьево во время ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля вырос на 11% — до 4,7 млн человек
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Пассажиропоток Шереметьево во время ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля вырос на 11% — до 4,7 млн человек 

Агентство «Москва» 1 час назад
Пассажиропоток аэропорта Шереметьево во время проведения чемпионата мира по футболу с 14 июня по 15 июля 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 11% — до 4,7 млн человек, сообщили в пресс-службе авиагавани.
«Международный аэропорт Шереметьево провожает игроков и болельщиков чемпионата мира по футболу-2018. За прошедший месяц аэропорт обслужил 4,7 млн пассажиров, что на 11% превысило показатели за аналогичный период прошлого года, было обеспечено выполнение 33,8 тыс. взлетно-посадочных операций — на 16% больше, чем за такой же период 2017 г.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что рост пассажиропотока Шереметьево был обусловлен как традиционным ростом спроса на авиаперевозки в сезон отпусков, так и прибытием любителей футбола со всего мира в Москву на ЧМ-2018.
«К ЧМ-2018 в рамках реализации долгосрочной программы развития аэропорта были построены новый терминал B и межтерминальный переход между Шереметьево-1 и Шереметьево-2. Реализация этого плана позволит достичь пропускной способности Шереметьево в объеме 80 млн пассажиров в год к 2026 г. и войти в число 10 крупнейших авиахабов мира. Успешное проведение ЧМ-2018 демонстрирует, что долгосрочная программа развития позволит Шереметьево достичь данной цели», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили, что ранее в июле, согласно ежегодному отчету Международного совета аэропортов (ACI), Шереметьево занял второе место по темпам роста маршрутной сети в Европе. За последние пять лет количество пассажиров, совершивших пересадку в Шереметьево, выросло на 74%. Сегодня победитель ЧМ-2018 сборная Франции вылетела домой из Шереметьево.
Игроки сборной Франции стали чемпионами мира по футболу 2018 г., обыграв в финале команду Хорватии со счетом 4:2 15 июля в «Лужниках». ЧМ-2018 стартовал в России 14 июня и завершился 15 июля. Матчи проходили на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Екатеринбург.
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