Пассажиропоток Шереметьево во время ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля вырос на 11% — до 4,7 млн человек

Пассажиропоток аэропорта Шереметьево во время проведения чемпионата мира по футболу с 14 июня по 15 июля 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 11% — до 4,7 млн человек, сообщили в пресс-службе авиагавани.

«Международный аэропорт Шереметьево провожает игроков и болельщиков чемпионата мира по футболу-2018. За прошедший месяц аэропорт обслужил 4,7 млн пассажиров, что на 11% превысило показатели за аналогичный период прошлого года, было обеспечено выполнение 33,8 тыс. взлетно-посадочных операций — на 16% больше, чем за такой же период 2017 г.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что рост пассажиропотока Шереметьево был обусловлен как традиционным ростом спроса на авиаперевозки в сезон отпусков, так и прибытием любителей футбола со всего мира в Москву на ЧМ-2018.

«К ЧМ-2018 в рамках реализации долгосрочной программы развития аэропорта были построены новый терминал B и межтерминальный переход между Шереметьево-1 и Шереметьево-2. Реализация этого плана позволит достичь пропускной способности Шереметьево в объеме 80 млн пассажиров в год к 2026 г. и войти в число 10 крупнейших авиахабов мира. Успешное проведение ЧМ-2018 демонстрирует, что долгосрочная программа развития позволит Шереметьево достичь данной цели», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что ранее в июле, согласно ежегодному отчету Международного совета аэропортов (ACI), Шереметьево занял второе место по темпам роста маршрутной сети в Европе. За последние пять лет количество пассажиров, совершивших пересадку в Шереметьево, выросло на 74%. Сегодня победитель ЧМ-2018 сборная Франции вылетела домой из Шереметьево.