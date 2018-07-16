Знаменитости, которые воспользовались помощью суррогатной матери

Далеко не у всех имеется возможность обзавестись семьей по «классическому» сценарию. Однако желание этих знаменитостей растить ребенка оказалось настолько велико, что они воспользовались услугами суррогатной матери, и сейчас успешно воспитывают наследников.

Музыкант живет в браке с Дэвидом Фернишем, а родителями пара стала еще в 2010. Им пришлось прибегнуть к услугам суррогатной матери, а родился звездный наследник в Калифорнии. В 2013 году у партнеров произошло еще одно пополнение в семье в лице второго сына.

О том, что у артиста имеется сын, стало известно относительно недавно, хотя ребенок появился на свет еще в 2014 году. Имени родительницы малыша певец не раскрывает, и некоторые коллеги по сцене заявляют, что наследника исполнителю родила суррогатная мать.

Футболист в свои 33 года успешно воспитывает сразу четверых детей, трое из которых увидели мир непосредственно благодаря суррогатному материнству. Осенью прошлого года избранница спортсмена Джорджина Родригес родила представителю сборной Португалии дочь.

Люси Лью Актриса не предпринимала попыток скрыть, что сына Роквелла Ллойда Лью, рожденного в 2015, подарила ей суррогатная мать. Чрезмерно загруженный график и возраст сделали идею самостоятельных родов не самой удачной. Сама знаменитость о своем решении не жалеет, и сейчас является счастливой мамой.

Известная по «Сексу в большом городе» актриса и ее супруг Мэттью Бродерик захотели пополнения в семье, когда у них уже рос сын. Многочисленные попытки не дали результата, поэтому в 2009 у пары появились дочери-двойняшки от суррогатной матери.

Двух сыновей от суррогатной матери певец явил миру в 2008 году, не скрывая происхождения наследников. Он обеспечил им внимание и опеку, чтобы подарить любовь за двоих родителей. Позже артист признался в нетрадиционной ориентации.