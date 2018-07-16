Тренер Na'Vi — об игре Dendi в миду: не исключено, что у него получится

Тренер Natus Vincere Александр XBOCT Дашкевич объяснил на трансляции, почему Данил Dendi Ишутин не хочет уходить со средней линии.

«Значит, Данил чувствует, что еще может в миде раз не отдал. Ребята, это дело индивидуальное. Кто как хочет, так и играет. Не знаю, как ответить. Мазохист и не любит себя? Да нет, он хочет доказать всем, что все еще будет, и не исключено, что это у него получится. Главное, чтобы люди были подходящие рядом», — отметил Дашкевич.

После завершения отборочных на The International 8 менеджмент Natus Vincere объявил, что готов рассмотреть различные варианты по формированию состава на новый сезон. В клубе не исключили вероятность, что ни один игрок из текущей пятерки не останется в команде. Во время квалификации DOTA Summit 9 Данил Ишутин выступал за Vega Squadron в качестве стендина.