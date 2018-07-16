Paint 3D: что это и как пользоваться?

В этой статье мы расскажем все, что нужно, чтобы успешно начать использовать графический редактор Windows Paint 3D. Вы узнаете о базовых элементах управления программой, а также получите руководство по созданию небольшого проекта.

Paint 3D: создание нового изображения

Прежде чем начать работу с Paint 3D, убедитесь, что у вас установлена ​​эта программа. Если вы используете Windows 10, Paint 3D встроен в вашу систему по умолчанию. Если это не так, вы можете бесплатно загрузить Paint 3D из магазина приложений Microsoft по этой ссылке.

Запустите Paint 3D и нажмите на кнопку «Создать», чтобы создать новое изображение. Меню в Paint 3D В Paint 3D имеется главное меню, элементы которого вы можете использовать для редактирования изображения. В крайнем правом углу вы найдете графические инструменты, где вы можете выбрать различные кисти и другие инструменты и рисовать ими. С помощью кнопки «2D» у вас есть возможность создавать двумерные фигуры, например, квадрат. Справа находится кнопка «3D», которая вам понадобится, если вы захотите добавить к вашему изображению различные 3D-модели (людей, животных и др.) и фигуры (сферу, куб и др.). Вы также можете создавать 3D-эскизы с мягкими и острыми краями и задавать различные свойства поверхности объекта (матовая поверхность, блеск и тому подобное). Рядом с кнопкой «3D» вы можете найти кнопку «Наклейка». Наклейки можно легко разместить на трехмерном объекте. Например, вы можете создать глобус из сферы и изображения с картой мира. Подробнее об этом будет рассказано ниже.

Рядом вы найдете кнопку «Текст», которую вы можете использовать, чтобы добавить текст к своему изображению.

Кнопка «Эффекты» позволяет применять различные фильтры или изменять уровень освещения вашего изображения.

Кнопка «Область рисования» используется реже, чем остальные. Например, с ее помощью вы можете изменить размер области рисования или выбрать прозрачный фон.

Помимо прочих, есть еще кнопка «Remix 3D», где вы найдете различные 3D-модели, которые были загружены пользователями. В левой части страницы вы найдете кнопку меню, с помощью которой вы можете сохранить или экспортировать свой проект. Как правильно настроить Paint 3D Поскольку в Paint 3D в основном создаются трехмерные изображения, вам нужно подружиться со специальным управлением этой программой.

Как и в случае с обычным редактором Paint, вы можете масштабировать изображение с помощью колеса мыши. А если вы нажмете на кнопку в правом верхнем углу, вы сможете перемещать и крутить трехмерное изображение с помощью правой кнопки мыши. При нажатии на колесико мыши изображение можно перемещать.

Paint 3D: создание первого проекта

Для того чтобы вам было понятнее, как работать в Paint 3D, предлагаем вам создать первый проект вместе с нами шаг за шагом. Сначала добавьте сферу с помощью кнопки «3D». При создании сферы удерживайте клавишу Shift, чтобы сделать ее ровной, а не эллипсоидной.

Затем загрузите изображение Земли из Интернета и перетащите его в Paint 3D. После этого нажмите на кнопку «Создать 3D» справа.

Теперь нажмите «Создать наклейку».

Переместите изображение на сферу, нажав левую кнопку мыши и масштабируйте его так, чтобы все было видно. После этого нажмите на галочку. Теперь у вас есть трехмерная модель Земли.

Активируйте прозрачную область рисования с помощью кнопки «Область символов».

Экспортируйте свой проект, нажав кнопку управления проектом, в виде файла FBX, который вы можете открыть с помощью программы Mixed Reality Viewer. В Windows 10 она предустановлена. Читайте также: Microsoft «убивает» графический редактор Paint

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