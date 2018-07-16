Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 0,43%

Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов промышленности, здравоохранения и коммунальных услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 вырос на 0,43%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Cargotec Corp (HE:CGCBV), которые подорожали на 1,82 п. (4,42%), закрывшись на отметке в 43,00. Котировки Outotec (HE:OTE1V) выросли на 0,230 п. (3,53%), завершив торги на уровне 6,748. Бумаги Wärtsilä b (HE:WRT1V) выросли в цене на 0,56 п. (3,36%), закрывшись на отметке 17,36.

Лидерами падения стали акции Elisa Corporat. (HE:ELISA), цена которых упала на 1,51 п. (4,02%), завершив сессию на отметке 36,09. Акции Neste Oil (HE:NESTE) поднялись на 1,10 п. (1,64%), закрывшись на уровне 65,94, а Yit (HE:YIT) снизились в цене на 0,07 п. (1,38%) и завершили торги на отметке 5,00.

На фондовой бирже Хельсинки количество подешевевших бумаг (70) превысило количество закрывшихся в плюсе (70), а котировки 16 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре потерял 4,46%, или 3,36, достигнув отметки $71,97 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 4,10%, или 2,87, до $67,08 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,18%, или 2,20, до отметки $1.239,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,13% до 1,1701, а котировки EUR/GBP повысились на 0,24%, достигнув отметки 0,8850.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,11% до 94,34.