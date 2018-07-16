Кот, сидящий как человек, покорил интернет

Интернет полон трогательных рассказов о спасении животных, которые должны были умереть на улице или всю жизнь провести в приюте. Кот по кличке Кулис — один из героев такой истории. Некогда он был бродячим котом с параплегией (паралич верхних или нижних конечностей) и имел определённые проблемы с лапами. Котика подобрали на улице волонтёры и разместили в интернете объявление о том, что этот пушистый зверь должен быть усыплён из-за состояния здоровья, но любой желающий ещё может успеть забрать его в семью. И желающие, к счастью, нашлись. Сегодня это счастливый домашний кот, который веселит всех своим умением сидеть как человек.

Способность сидеть по-человечески у котёнка появилась ещё в детстве С возрастом кот по кличке Кулис только отточил свой навык «В смысле корм закончился?!» «Да, мне так удобно!» «Я сексуален, и я знаю это» Лежать котик любит тоже в странных позах Виной тому параплегия — паралич конечностей Но это всё неважно, потому что теперь у бродячего кота есть любящая семья, которая даже устраивает хвостатому настоящие дни рождения

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