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Кот, сидящий как человек, покорил интернет
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Кот, сидящий как человек, покорил интернет 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Интернет полон трогательных рассказов о спасении животных, которые должны были умереть на улице или всю жизнь провести в приюте. Кот по кличке Кулис — один из героев такой истории. Некогда он был бродячим котом с параплегией (паралич верхних или нижних конечностей) и имел определённые проблемы с лапами. Котика подобрали на улице волонтёры и разместили в интернете объявление о том, что этот пушистый зверь должен быть усыплён из-за состояния здоровья, но любой желающий ещё может успеть забрать его в семью. И желающие, к счастью, нашлись. Сегодня это счастливый домашний кот, который веселит всех своим умением сидеть как человек.
Способность сидеть по-человечески у котёнка появилась ещё в детстве С возрастом кот по кличке Кулис только отточил свой навык «В смысле корм закончился?!» «Да, мне так удобно!» «Я сексуален, и я знаю это» Лежать котик любит тоже в странных позах Виной тому параплегия — паралич конечностей Но это всё неважно, потому что теперь у бродячего кота есть любящая семья, которая даже устраивает хвостатому настоящие дни рождения
Ранее «Ридус» рассказывал, как в Сети обрёл популярность кот-качок, которого сразу прозвали Арнольд Котнеггер благодаря развитой мускулатуре.
В полный восторг пользователей привёл кот в жёлтой майке, который научился кричать «Гоооол!» вместе со своим хозяином-болельщиком.
А вот мейн-кун с человеческим лицом изрядно напугал пользователей, решивших, что эта кошка пришла убить всё живое на этой планете.
Ридус: последние новости
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