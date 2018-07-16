Как подготовить «чемпионов бизнеса»: новый взгляд на человеческие ресурсы

Мир меняется, меняются подходы в различных направлениях деятельности человека, в том числе и в экономике. Эгомаркетинг — технология развития личности, реализуемая посредством определения и удовлетворения потребностей субъекта. Эксперты рассматривают возможности этой технологии подготовки кадров как инновационное практическое решение для современной экономики, основанной на экологичном использовании человеческих ресурсов.

Важной частью этого воззрения является регенерация человеческого потенциала, усиление потенциала экономики любой страны. Это связано с тем, что технологии стремительно меняются и требуют новых подготовленных кадров, но не всегда люди способны перестраиваться и очень часто выпадают из процессов. Переучивать дорого и сложно, проще провести «выбраковку» (сокращение), эффективнее встраивать «чистые мозги» — студентов, операторов.