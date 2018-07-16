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В центре «Мои документы» Дмитровского района увеличился перечень предлагаемых услуг
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В центре «Мои документы» Дмитровского района увеличился перечень предлагаемых услуг 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В центре госуслуг «Мои документы» на Карельском бульваре расширился перечень сервисов. Об этом сообщила сотрудник пресс-службы центров госуслуг Москвы Екатерина Репина.
— Теперь можно подать уведомление о земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет. Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях. Для ее получения в центре госуслуг необходимы паспорт, уведомление, а также копия ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок, — добавила Екатерина Репина.
Центр госуслуг Дмитровского находится по адресу Карельский бульвар, дом 23, корп. 2. (мю)
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