В центре «Мои документы» Дмитровского района увеличился перечень предлагаемых услуг

В центре госуслуг «Мои документы» на Карельском бульваре расширился перечень сервисов. Об этом сообщила сотрудник пресс-службы центров госуслуг Москвы Екатерина Репина.

— Теперь можно подать уведомление о земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет. Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях. Для ее получения в центре госуслуг необходимы паспорт, уведомление, а также копия ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок, — добавила Екатерина Репина

Центр госуслуг Дмитровского находится по адресу Карельский бульвар, дом 23, корп. 2. (мю)