Канделаки — о ЧМ-2018: У нас все получилось!

Генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки специально для НСН подвела итоги ЧМ-2018. Топ-1: Президент FIFA назвал ЧМ-2018 в России лучшим мундиалем в истории Тина Канделаки: Президент FIFA Джанни Инфантино назвал ЧМ-2018 в России лучшим чемпионатом в истории.

Я брала у него эксклюзивное интервью еще за неделю до окончания чемпионата и спросила: «Джанни, скажите пожалуйста, если бы у вас прямо сейчас бы возможность ответить всем хейтерам, которые говорили, что чемпионат мира у России нужно забрать, что бы вы им сказали?». Он ответил мне одной фразой: «You see!» — «Вы видите!». У нас получилось! У нас — это у России, у всего профессионального сообщества, у всего футбольного мира, у всех болельщиков! У нас получилось!

Топ-2: Дзюба и Черышев претендуют на звание авторов лучшего гола ЧМ-2018 Тина Канделаки: Полузащитник сборной России Денис Черышев и нападающий Артем Дзюба претендуют на звание автора лучшего гола чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Мне кажется, что это здорово. Черышева, Дзюбу и других игроков нашей сборной наконец-то полюбила не только вся страна, но и весь мир. Если вы видели, вчера игроки сборной Франции , закончив чемпионат мира победой, отдавали друг другу в раздевалке салют, как это в свое время делал Артем Дзюба. Поэтому новость, безусловно радостная, будем ждать, когда парней, на самом деле, наградят и мы вместе с ними сможем еще раз порадоваться за нашу сборную.

Топ-3: Названы самые любимые песни болельщиков ЧМ-2018 Тина Канделаки: Столичный метрополитен назвал самые популярные у иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу песни, которые исполняют участники проекта «Музыка в метро». Чаще всего туристы подпевают хитам групп Metallica и Queen, а также русским песням — например, «Катюше» и «Смуглянке».

Это прекрасная новость для российского шоу-бизнеса. Так как по паспорту болельщика собираются продлить безвизовый режим, наши артисты должны вступить в конкуренцию с группами Metallica и Queen. Судя по тому, что Филипп Киркоров был со мной на финальном матче чемпионата мира, сидел рядом, болел за сборную Хорватии , выяснял, что такое желтая карточка, что такое дополнительное время, останавливаться на этом он не собирается. Поэтому ждем новые песни от Филиппа Киркорова, посвященные российскому или международному футболу.

Топ-4: Более 800 тысяч иностранных болельщиков посетили Россию в рамках ЧМ Тина Канделаки: Более 800 тысяч иностранных болельщиков посетили Россию в рамках чемпионата мира по футболу. Таковы данные Минкомсвязи

Кроме того, я могу сказать, что каждый отдельно взятый матч смотрело по 200 млн человек, а матч закрытия — около миллиарда. По сравнению с июнем 2017 года женщины стали смотреть футбол вдвое больше (это если говорить об аудитории «женщины 18+). А в аудитории „женщины 14 — 59 — практически в три раза больше! Это дает нам новых азартных болельщиков, которые, я надеюсь, с окончанием чемпионата мира не перестанут смотреть телеканал „Матч-ТВ“.

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