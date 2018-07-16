Ещё
В Сосновом Бору к работе приступил новый глава администрации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сосновом Бору к работе приступил новый глава администрации 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
16 июля 2018 года Михаил Воронков вступил в должность главы администрации МО Сосновоборский городской округ Ленобласти и приступил к исполнению обязанностей.
Напомним, кандидатура главы администрации Соснового Бора была утверждена 20 июня, на заседании совета депутатов, где комиссии представили двух кандидатов на высокий пост (именно столько поступило заявок с момента официального объявления конкурса) Михаила Воронкова и Владимира Лунчева.
В Сосновом Бору Михаила Воронкова знают как бывшего руководителя СМУП ТСП. С 2015 по настоящее время работал руководителем проекта, заместителем директора филиала по поставкам, первым заместителем директора филиала, первым заместителем директора по материально-техническому снабжению АО Концерн-Титан-2 (АО КОНЦЕРН-ТИТАН-2).
Ivyborg.ru: последние новости
В деревне Большой Сабск Волосовского района введен карантин К приезду Дрозденко перед выборгской полицией уложили новый газон. Фото Градозащитники из Новой Ладоги попросили чиновников защитить памятники видеокамерами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США93
Парализованный Крым и другие события дня25
В России оценили неожиданное решение Франции128
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа78
Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму204
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение