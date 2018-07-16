В Сосновом Бору к работе приступил новый глава администрации

16 июля 2018 года Михаил Воронков вступил в должность главы администрации МО Сосновоборский городской округ Ленобласти и приступил к исполнению обязанностей.

Напомним, кандидатура главы администрации Соснового Бора была утверждена 20 июня, на заседании совета депутатов, где комиссии представили двух кандидатов на высокий пост (именно столько поступило заявок с момента официального объявления конкурса) Михаила Воронкова и Владимира Лунчева.

В Сосновом Бору Михаила Воронкова знают как бывшего руководителя СМУП ТСП. С 2015 по настоящее время работал руководителем проекта, заместителем директора филиала по поставкам, первым заместителем директора филиала, первым заместителем директора по материально-техническому снабжению АО Концерн-Титан-2 (АО КОНЦЕРН-ТИТАН-2).