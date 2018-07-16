Власти Северной Осетии создадут до конца года более 1,2 тыс. мест в детсадах

"Руководством Северной Осетии предпринимаются меры по увеличению количества мест. Как сообщил Вячеслав Битаров, в 2018 году в республике будет построено пять детских садов, а также девять пристроек к уже существующим дошкольным учреждениям. Это позволит обеспечить местами в общем более 1200 детей по всей республике", — говорится в сообщении.

Проблема обеспечения местами детей в дошкольных образовательных учреждениях осложняется необходимостью ремонта и реконструкции детсадов. В связи с этим Битаров обратился к Голиковой с просьбой оказать содействие в выделении дополнительных средств из федерального бюджета.

Как сообщили ТАСС в минобрнауки республики, в настоящее время очередь в детские сады насчитывает более 1,5 тыс. детей от трех до семи лет.