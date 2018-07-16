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Власти Северной Осетии создадут до конца года более 1,2 тыс. мест в детсадах
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Власти Северной Осетии создадут до конца года более 1,2 тыс. мест в детсадах 

ТАСС 49 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
ВЛАДИКАВКАЗ, 16 июля. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. мест в детских садах будет создано в Северной Осетии до конца года. Об этом глава республики Вячеслав Битаров сообщил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой, передает в понедельник пресс-служба главы и правительства республики.
"Руководством Северной Осетии предпринимаются меры по увеличению количества мест. Как сообщил Вячеслав Битаров, в 2018 году в республике будет построено пять детских садов, а также девять пристроек к уже существующим дошкольным учреждениям. Это позволит обеспечить местами в общем более 1200 детей по всей республике", — говорится в сообщении.
Проблема обеспечения местами детей в дошкольных образовательных учреждениях осложняется необходимостью ремонта и реконструкции детсадов. В связи с этим Битаров обратился к Голиковой с просьбой оказать содействие в выделении дополнительных средств из федерального бюджета.
Как сообщили ТАСС в минобрнауки республики, в настоящее время очередь в детские сады насчитывает более 1,5 тыс. детей от трех до семи лет.
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