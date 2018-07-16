В России создадут реестр чистых продуктов

Потребитель сможет отличить продукты «органик», «эко» или «био» не по маркетинговым уловкам, а по спецмаркировке, которую могут дать производители, получившие «органический» сертификат. Любой желающий сможет посмотреть, есть ли компания в реестре. Как рассказал «РГ» директор Россельхозцентра Александр Малько, попасть в реестр смогут бесплатно все производители органической продукции.

В органическом производстве сертификат — главный документ с информацией о стандарте сертифицирования, сроке действия документа, указанием, на какие виды продукции и деятельности он выдан. В ЕС ежегодно публикуют список органов по сертификации, с ним можно ознакомиться на сайте Еврокомиссии . «Сейчас там есть сведения и о 16 органах сертификации, работающих в России , — рассказал „РГ“ глава правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. — Аккредитация органов по сертификации органического производства в Росаккредитации предусмотрена в ГОСТе, но четко в законе не прописана. Поэтому бывают злоупотребления. Например, создается система добровольной сертификации с облегченными требованиями, которая „по факсу“ выдает сертификат „органик“.

Потребители отличают органическую еду по спецмаркировке. В последней версии закона о производстве органической продукции (он принят в первом чтении) тоже предусмотрено размещение маркировки на товаре, но только для тех, у кого есть сертификат. Однако чтобы маркировка была введена, нужно окончательно принять закон. Сейчас маркировать как „органик“ могут безнаказанно что угодно. Второе чтение закона запланировано на 19-23 июля 2018 года. „Лишь два процента заявленной органической продукции на наших полках являются таковой. За ложное использование маркировки „органик“ производителей будут штрафовать“, — отметил Коршунов. И пока остается открытым вопрос, будут ли признаны в России международные маркировки.