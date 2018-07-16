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На работу в ГИБДД Брянской области взяли на работу Ждуна
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На работу в ГИБДД Брянской области взяли на работу Ждуна 

Авторадио 1 час назад
На работу в ГИБДД Брянской области взяли на работу Ждуна — известный интернет-мем, созданный голландской художницей. Его задача — сделать популярным государственный интернет-ресурс gosuslugi.ru. Ждун раздает горожанам специальные брошюрки, в которых описываются преимущество пользования порталом госуслуг. Например, сайт предоставляет 30-процентную скидку на пошлины, которые нужно оплачивать при регистрации автомобиля или замене водительских прав. Посетителям персонаж нравится, они охотно с ним общаются и делают селфи. Не исключено, что скоро свои Ждуны появятся и других региональных подразделениях Госавтоинспекции, пишет журнал «За рулем».
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