На работу в ГИБДД Брянской области взяли на работу Ждуна — известный интернет-мем, созданный голландской художницей. Его задача — сделать популярным государственный интернет-ресурс gosuslugi.ru. Ждун раздает горожанам специальные брошюрки, в которых описываются преимущество пользования порталом госуслуг. Например, сайт предоставляет 30-процентную скидку на пошлины, которые нужно оплачивать при регистрации автомобиля или замене водительских прав. Посетителям персонаж нравится, они охотно с ним общаются и делают селфи. Не исключено, что скоро свои Ждуны появятся и других региональных подразделениях Госавтоинспекции, пишет журнал «За рулем».