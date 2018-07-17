В России решили не вручать литературную премию «Русский Букер» 

Независимую литературную премию «Русский Букер» не будут вручать в 2018 году из-за отсутствия спонсора.
— У премии по-прежнему нет спонсора. Текущий год будет пропущен, — говорится в заявлении комитета премии.
Как пишет РИА Новости, осенью комитет приступит к активным поискам нового спонсора. Если же он не будет найден до зимы текущего года, то премию могут закрыть.
— Прошлогодний попечитель сообщил нам о прекращении финансирования в январе, когда все благотворительные бюджеты уже были сверстаны, — объяснил литературный секретарь награды Игорь Шайтанов.
Литературная премия «Русский Букер» была учреждена в 1992 году. Она присуждается за лучший роман года на русском языке. Лауреат традиционно получает денежную премию в 1,5 миллиона рублей, а финалисты — по 150 тысяч. В разные годы премию получали Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин и другие.
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