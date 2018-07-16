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«Русский Букер» оказался на грани закрытия
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«Русский Букер» оказался на грани закрытия 

BFM.RU 30 минут назад
Фото: Вести.Ru
Литературная премия «Русский Букер» находится на грани закрытия, из-за отсутствия спонсора в 2018 году награда вручаться не будет. Об этом ТАСС в понедельник сообщили устроители.
«Спонсора у премии по-прежнему нет. Совершенно ясно, что текущий год будет пропущен. «Букер» берет паузу, не оставляя усилий найти финансовую поддержку», — сказали представители премии.
По их словам, если спонсоры не найдутся до конца года, правление фонда «Русский Букер» начнет процедуру закрытия премии.
Ранее организаторы сообщили, что бывший спонсор компания «Фетисов иллюзион» прекратила поддержку премии.
Премия «Русский Букер» была основана в 1991 году как первая негосударственная премия в России после 1917 года. Присуждаемая ежегодно за лучший роман года на русском языке, она завоевала и сохраняет репутацию самой престижной литературной премии страны. Современное название носит с 2006 года.
Лауреатами премии в разные годы становились писатели Василий Аксенов, Владимир Маканин, Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Петр Алешковский и другие.
Независимая литературная премия «Русский Букер» была учреждена в 1991 году и ежегодно присуждается за лучший роман года на русском языке. Традиционно лауреат «Русского Букера» получает премию в 1,5 миллиона рублей, финалисты — по 150 тысяч.
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