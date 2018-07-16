В Болгарии установят бюст известного ингушского писателя Идриса Базоркина

МАГАС , 16 июля. / ТАСС /. Память об известном ингушском писателе Идрисе Базоркине будет увековечена на территории «Двора кириллицы» в Плиске Болгария ), где установят бронзовый бюст ингушского классика, сообщил ТАСС создатель бюста, художник и скульптор Ибрагим Полонкоев.

Город Плиска является древней столицей Первого Болгарского царства, в котором размещен единственный в мире музей, посвященный кириллице. На территории культурно-исторического комплекса расположена Аллея писателей всех народов, творящих на кириллице.

"Автор проекта Карен Алексанян , ему же принадлежит Аллея писателей, предложил нашему минкульту увековечить память об Идрисе Муртузовиче [Базоркине], а я взялся за создание бюста, который уже готов и отправлен в Плиску. В конце июля на территории Двора Кириллицы пройдут мероприятия, посвященные Базоркину, мы в них обязательно примем участие", — сказал Полонкоев.

По его словам, Идриса Базоркина он лично не знал, вся работа велась по фотографиям писателя. «Над бюстом Базоркина я работал несколько месяцев, когда лично не был знаком с человеком и не видел его вживую, всегда сложно работать. У меня было много фотографий, и я надеюсь, что мне удалось передать все черты писателя», — добавил скульптор.

По информации регионального министерства культуры, с 25 по 29 июля творческая делегация из Ингушетии примет участие в мероприятиях, посвященных увековечению памяти классика, которые пройдут в Плиске на территории культурно-исторического комплекса «Двор Кириллицы».