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Эксперт: реализация проекта «Умный город» позволит снизить смертность в ДТП в 10 раз
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Эксперт: реализация проекта «Умный город» позволит снизить смертность в ДТП в 10 раз 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Ключевые показатели эффективности реализации проекта «Умный город» (госпрограммы «Цифровая экономика») подразумевают снижение смертности в дорожно-транспортных происшествиях в российских городах в 10 раз от уровня 2017 года, говорится в презентации, представленной членом рабочей группы по обсуждению соответствующего проекта в ходе панельной дискуссии «Цифровые стратегии управления городом» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
Речь идет о параметрах, которые должны быть достигнуты к 2024 году в результате внедрения новых технологий во все сферы городской жизни, пояснила ТАСС докладчик, член рабочей группы Минстроя России и директор офиса проектов цифровой экономики «Ростелекома» Алеся Мамчур.
Также к 2024 году в рамках проекта в пяти городах должен быть внедрен беспилотный транспорт, во всех — на 50% вырасти уровень надежности снабжения ресурсами ТЭК и ЖКХ.
Проект подразумевает, что к этому сроку 50% сделок по аренде и купле-продаже недвижимости будет заключаться в электронной форме с использованием умных контрактов, на 30% сократится доля выездных проверок контрольно-расчетных органов, в два — три раза — число аварий в жилищно-коммунальных системах от уровня 2017 года.
Кроме того, к 2024 году 25 городов будут соответствовать рекомендациям «умной» городской среды, в 10 городах — запущено внедрение транспортного моделирования, а 70% домохозяйств будут использовать дистанционные приборы учета ресурсов, следует из презентации проекта.
По данным Минстроя, 25 муниципалитетов из 20 субъектов РФ подали заявки на участие в проекте «Умный город» и готовы стать пилотными площадками для тестирования цифровых технологий в сферах городского хозяйства.
В рамках проекта министерство намерено систематизировать уже имеющееся IT-решения по формированию комфортной городской среды и разработать механизмы их внедрения на территории всей страны. Принципы создания «умного города» включают в себя управление транспортными и пешеходными потоками, «умное ЖКХ», качество управления городскими ресурсами, комфортную и безопасную среду и экономику сервиса.
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