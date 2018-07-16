Ещё
Юсупова зовет Слуцкий, но пока он тренируется с «Ростовом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юсупова зовет Слуцкий, но пока он тренируется с «Ростовом» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
У 28-летнего хавбека Артура Юсупова, который намерен уйти из "Зенита" в аренду, есть несколько сценариев продолжения карьеры. Об этом «СЭ» сообщил Кахор Муминов, представитель компании ProSpotrsManagemenet, ведущей дела футболиста.
— Удивлены интерпретацией ситуации пресс-службой клуба из Петербурга, которая заявила, что в отношении Юсупова прорабатываются варианты с арендой. Ведь именно новый главный тренер команды Сергей Семак просил Артура остаться, — заметил Муминов. — Но, учитывая количество конкурентов на его позиции в «Зените», и тот факт, что контракт заканчивается уже через год — а для подписания нового договора необходимо как можно чаще выходить на поле — мы настаивали на том, чтобы питерцы отпустили Юсупова в аренду. При этом дали обещание «Ростову», что эта команда будет первым номером, но решение пока не принято. Есть и другие варианты — как в России, так и за рубежом.
По данным «СЭ», в услугах Юсупова также заинтересованы «Краснодар», «Локомотив» и голландский «Витесс», который недавно возглавил Леонид Слуцкий. В прошлом чемпионате России экс-динамовец провел в составе дончан 16 матчей, забив 1 гол. (Вячеслав КОРОТКИН)
Спорт-Экспресс: последние новости
"Волгоград Арена" "уплывает". Стадион чемпионата мира размывает дождем Мария Кожевникова в финале ЧМ болела за Хорватию из-за африканского происхождения французских игроков Мбаппе, Неймар, Кейн и Азар - кандидаты на замену Роналду в "Реале"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США109
Парализованный Крым и другие события дня25
В России оценили неожиданное решение Франции128
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа84
Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму214
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение