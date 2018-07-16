Юсупова зовет Слуцкий, но пока он тренируется с «Ростовом» 

У 28-летнего хавбека Артура Юсупова, который намерен уйти из "Зенита" в аренду, есть несколько сценариев продолжения карьеры. Об этом «СЭ» сообщил Кахор Муминов, представитель компании ProSpotrsManagemenet, ведущей дела футболиста.
— Удивлены интерпретацией ситуации пресс-службой клуба из Петербурга, которая заявила, что в отношении Юсупова прорабатываются варианты с арендой. Ведь именно новый главный тренер команды Сергей Семак просил Артура остаться, — заметил Муминов. — Но, учитывая количество конкурентов на его позиции в «Зените», и тот факт, что контракт заканчивается уже через год — а для подписания нового договора необходимо как можно чаще выходить на поле — мы настаивали на том, чтобы питерцы отпустили Юсупова в аренду. При этом дали обещание «Ростову», что эта команда будет первым номером, но решение пока не принято. Есть и другие варианты — как в России, так и за рубежом.
По данным «СЭ», в услугах Юсупова также заинтересованы «Краснодар», «Локомотив» и голландский «Витесс», который недавно возглавил Леонид Слуцкий. В прошлом чемпионате России экс-динамовец провел в составе дончан 16 матчей, забив 1 гол. (Вячеслав КОРОТКИН)