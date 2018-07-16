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Электротеатр Станиславский откроет ежегодный джазовый фестиваль
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Электротеатр Станиславский откроет ежегодный джазовый фестиваль 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Московский Электротеатр Станиславский откроет первый ежегодный джазовый фестиваль «ElectroJazz» 27 июля. Музыкант и одна из создателей проекта Вера Романова уточнила в разговоре с ТАСС, что в дальнейшем фестиваль будет проходить ежегодно с мая по сентябрь.
Романова рассказала, что открытие фестиваля будет состоять из трех частей. «Мы начнем с классического джаза. В нашем исполнении прозвучат и популярные джазовые стандарты, которые так нравятся публике, например, Take Five (композиция, записанная квартетом композитора Дейва Брубека в 1959 году — прим. ТАСС), — сказала она. „В основе фестиваля жанр фри-джаз — свободная импровизация, авангардный джаз, мы иногда даже сами не знаем, как будем играть“, — уточнила музыкант, добавив, что музыкальная ткань будет „разламываться“ на протяжении всего перфоманса.
В концерте примут участие танцоры, которые, как и музыканты, будут импровизировать. „Это с одной стороны бонус и сюрприз этого мероприятия. Таким образом мы можем расширить профиль фестиваля. Он становится не просто музыкальным, а каким-то джаз-артом“, — поделилась Романова.
Вторая часть концерта сделана совместно с философом Натэллой Сперанской, которая исполнит свои поэтические произведения „Восемь (не) поэтических опытов“. „Меня зацепила ее поэзия, это очень глубокие и сильные тексты, и я предложила ей участвовать в этом фестивале. Она будет вести текст, а мы создадим для нее полифоническую структуру“, — рассказала Романова.
Все исполнители концерта в третьей части сойдутся в типичном для джазовых музыкантов „джем-сете“. „В третьей части будет абсолютный авангард — будет импровизация, джем. В этой части будут участвовать много музыкантов, около 10, к ним присоединяться и танцоры, которые так же будут „джемовать“ только музыкой тела, взаимодействуя с нашей музыкальной импровизацией“, — рассказала Романова.
Следующий концерт фестиваля создатели планируют провести 13 сентября. „Каждый концерт будет не похож на другой, и всегда это будет что-то новенькое“, — добавила музыкант.
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