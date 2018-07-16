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Капитан SZ Absolute: к сожалению, CS:GO непопулярна в Японии
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Капитан SZ Absolute: к сожалению, CS:GO непопулярна в Японии 

Чемпионат.com 1 час назад
Капитан SZ Absolute Коджи Laz Юсида оценил состояние CS:GO-сцены в Японии.
«К сожалению, CS:GO непопулярна в Японии. Для наглядности: кроме нас есть только одна команда, которая регулярно играет на турнирах. Похоже, что у нас есть большое сообщество из казуалов, но они не играют на турнирах, так что сложно оценить, сколько их», — заявил Юсида в интервью порталу VaKarM.
Капитан SZ Absolute также оценил финансовые возможности в стране. По словам Юсиды, зарабатывать на жизнь можно только будучи игроком в файтинги или в League of Legends. «В Counter-Strike мы единственные, кому удалось сделать то же самое», — заключил киберспортсмен.
Сейчас SZ Absolute выступает на Asia Minor Championship — London 2018. Команда завершила первый игровой день без поражений и вышла в плей-офф.
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