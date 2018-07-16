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Эксперт: Нынешняя демографическая ситуация благоприятствует развитию рынка труда, но не обойтись без точечного госрегулирования отрасли
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Эксперт: Нынешняя демографическая ситуация благоприятствует развитию рынка труда, но не обойтись без точечного госрегулирования отрасли 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На сегодня из-за демографической ситуации в стране, стало выпускаться меньше учеников 11 классов. Это напрямую влияет на обстановку на рынке труда, где все больше появляется возрастных сотрудников и где открываются дополнительные возможности для иммигрантов.
Как рассказал «Вечерней Москве» доктор экономических наук, профессор, бывший первый заместитель руководителя Департамента труда и занятости населения города Москвы Владимир Рожков, в эти процессы должно более активно вмешиваться государство, чтобы не создавалась искусственная конкуренция. Эту тему эксперты обсудили на круглом столе «Трудоустройство после пенсионной реформы: как помочь найти работу тем, кому за 50».
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