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Глава Мордовии обсудил с министром транспорта РФ реализацию новых проектов
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Глава Мордовии обсудил с министром транспорта РФ реализацию новых проектов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл — РИА Новости. Вопросы реализации транспортных проектов обсудили глава Мордовии Владимир Волков и министр транспорта России Евгений Дитрих на рабочей встрече в Москве, сообщает пресс-служба главы Республики Мордовия.
Одной из центральных тем разговора стало завершение в 2019 году строительства первого пускового комплекса автодороги «Обход города Саранска». Кроме того, принято решение проработать вопросы проектирования и строительства в Мордовии автодороги «Обход города Рузаевка». Актуальность реализации этого дорожного проекта обусловлена тем, что большегрузные машины смогут выезжать за пределы Рузаевки, минуя город, что положительно скажется на сохранности и увеличении сроков эксплуатации автодорог города железнодорожников.
"Еще одним важным вопросом обсуждения на встрече главы Мордовии с министром транспорта России стало включение Саранской городской агломерации в приоритетный национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Задача по приведению в нормативное состояние не менее половины дорожной сети крупных агломераций к 2018 году, а к 2025 году — повышение этого показателя до 85%, была поставлена Президентом РФ в сентябре 2016 года на заседании Госсовета по стратегического развитию и приоритетным проектам. Сейчас в проект «Безопасные и качественные дороги» включены 38 городских агломераций, к ним в ближайшее время планируется присоединить ещё столько же. В этом числе может быть и Саранская агломерация. Основными целями приоритетного проекта является сокращение мест концентрации ДТП, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети, оптимизация транспортных потоков городских агломераций", — говорится в сообщении.
На встрече Владимира Волкова и Евгения Дитриха обсуждалась и возможность реализации проекта строительства автодороги по улице Строительная от улицы Победы до улицы Гожувской с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар.
Также министр транспорта России пообещал поддержать очень важный для жителей Саранска и республики проект по установлению постоянного воздушного грузо-пассажирского многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту Саранска, отмечается в сообщении.
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